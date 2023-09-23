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Manisa FK 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Göztepe 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 21:39
Manisa FK 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırladı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında baskılı oynayan konuk takım aradığı golü 88'inci dakikada Celil ile buldu. Göztepe, Celil'in kaydettiği gol ile sahadan 0-1 galip ayrıldı.

10'ncu dakikada Mamah'ın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf'un şutunu kaleci çeldi. Mamah önüne düşen topu kaleye gönderdi. Mamah'ın şutunu bu kez savunma oyuncusu Ayberk kale içerisinden kafayla uzaklaştırdı. Göztepe mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

48'inci dakikada Tijanic'in sağdan ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Diouf'un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.

62'nci dakikada Mamah'ın ceza sahası içine pasında solda topla buluşan Traore'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.

74'üncü dakikada Graovac'ın ceza sahasına ortaladığı top Göztepe savunmasından sekti. Ceza sahası içerisindeki Tugay, önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bu pozisyonda savunma son anda araya girerek mutlak golü engelledi.

88'inci dakikada Yunus'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topu gelişine kaleye gönderen Celil'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

90+1'inci dakikada Lima taşıdığı topla ceza sahası içerisine girdi, şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü ve ardından savunma uzaklaştırdı.

90+4'üncü dakidada Manisa FK'da Graovac kırmızı kart gördü.

Mücadele Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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