Haberler TFF 1.Lig Çorum FK 1-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çorum FK 1-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası'nda Ahlatcı Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 21:36
Çorum FK 1-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası'nda Ahlatcı Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Egemen Savran

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Ologo, Taure, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Gökhan Karadeniz), Suat Kaya (Dk. 63 Geraldo), Nalepa, Eren Aydın (Dk. 83 Berkay Can Değirmencioğlu), Murat Yıldırım (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk, Atakan Cangöz

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 87 Murat Cem Akpınar), Ndlovu (Dk. 74 Del Valle), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 87 Rashad Muhammed), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Dk. 83 Simon), Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım

Gol: Dk. 30 (penaltıdan) Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 76 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 86 Erkan Kaş, Dk. 90+4 Sadık Arda Yılmaztürk (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 88 Erdi Dikmen, Dk. 90+3 Del Valle (Sakaryaspor)

DİĞER
Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'ı takipten çıkarmıştı... Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm
Hollanda'da Kur’an-ı Kerim’e alçakça saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan kutsal kitabımızı hedef alan aşağılık saldırıya lanetleme
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon
Antalya galibiyet hasretine son verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manisa'da kazanan Göztepe!
Keçiörengücü evinde hata yapmadı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa'da kazanan Göztepe! Manisa'da kazanan Göztepe! 21:39
Çorum tek attı! 3 aldı Çorum tek attı! 3 aldı 21:35
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 21:23
Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti 21:21
Toroğlu: Ancak iyi oyuncu bunu yapar! Toroğlu: Ancak iyi oyuncu bunu yapar! 21:12
Juventus deplasmanda kayıp! Juventus deplasmanda kayıp! 21:03
Daha Eski
Beşiktaş Konya maçının hazırlıklarını tamamladı! Beşiktaş Konya maçının hazırlıklarını tamamladı! 20:40
G.Saray'dan 9 ve 18. dakika paylaşımı! G.Saray'dan 9 ve 18. dakika paylaşımı! 20:34
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 20:33
Fenerbahçe Alanya'ya geldi Fenerbahçe Alanya'ya geldi 20:23
Montella Başakşehir - G.Saray maçında! Montella Başakşehir - G.Saray maçında! 20:16
M.City 6'da 6 yaptı! M.City 6'da 6 yaptı! 20:03