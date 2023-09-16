Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 0-3 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümraniyespor 0-3 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 21:43
Ümraniyespor 0-3 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Ahlatcı Çorum FK, ligde 3. galibiyetini elde ederek puanını 9 yaptı. 5 maç sonunda 2 puanı bulunan Ümraniyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kemal Elmas, Kemal Mavi

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov, Berk Taşkın, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Diniyev), Serkan Göksu (Dk. 71 Cofie), Muhammed Mert, Bregu (Dk. 46 Klonaridis), Emre Kaplan, Onur Ayık, Saponjic (Dk. 83 Bouali)

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Sadık Arda Yılmaztürk, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 84 Atakan Akkaynak), Geraldo (Dk. 59 Suat Kaya), Murat Yıldırım (Dk. 71 Nalepa), Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 84 Ozan Sol), Verheydt (Dk. 59 Eren Aydın)

Goller: Dk. 15 Verheydt, Dk. 73 Suat Kaya, Dk. 79 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ologo, Dk. 90+1 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 77 Klonaridis (Ümraniyespor)

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