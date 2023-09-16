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Kocaelispor 2-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 2-1 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 22:29
Kocaelispor 2-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 2-1 yendi.

Boluspor, 70. dakikada Bettaieb ile penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı

Kocaelispor: Harun Tekin, Onur Atasayar (Dk. 70 Atila Turan), Cem Ekinci (Dk. 46 Beridzie), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 81 Emir Ortakaya), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan, Tanque (Dk. 89 Atabey Çiçek)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 55 Safa Kınalı), Kubilay Sönmez (Dk. 81 Oko), Bettaieb (Dk. 81 Camara), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Ngandu, Furkan Demir (Dk. 73 Berk Yıldız), Ercan Coşkun

Goller: Dk. 48 Tanque, Dk. 51 Amaral (Kocaelispor), Dk. 90+1 Hakan Bilgiç (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Kubilay Sönmez, Dk. 42 Ercan Coşkun, Dk 45 Oulare, Dk. 58 Bettaieb (Boluspor), Dk. 38 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 42 Candeias, Dk. 45 Onur Atasayar (Kocaliespor)

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