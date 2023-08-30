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Göztepe'den Cajic atağı

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki orta sahayla görüşmelerde önemli mesafe aldı. Aldin Cajic’in resmi imzaya çok yakın olduğu öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Göztepe'den Cajic atağı

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, transfer operasyonuna başhız verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin geçen sezonu İstanbulspor'da geçiren Aldin Cajic için harekete geçtiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki Boşnak orta sahayla temas kuran sarı-kırmızılı kurmaylar, ilk etapta olumlu dönüş aldı. Göztepe'nin teklifine sıcak bakan Cajic'in transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya kısa süre içinde resmi imzayı attırmayı hedefliyor.

İSTANBULSPOR'DA DİKKAT ÇEKTİ

Orta sahanın yanı sıra 10 numara ve kanat pozisyonlarında görev yapan tecrübeli oyuncu, Sparta Prag altyapısında yetişti. 2017'de Elazığspor formasıyla Türkiye kariyerine start veren Aldin Cajic, daha sonra Tuzlaspor ve İstanbulspor'da forma giydi. En istikrarlı oyununu İstanbulspor forması altında yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, 27 kez ağları sarsarken 7 de asist yaptı. Ayrıca FK Teplice ve FK Dukla Prag formaları giyen Cajic, milli takım kariyerinde ise U21 düzeyinde görev yaptı. 9 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı.

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