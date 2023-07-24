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Mami Urfa'da

TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Başakşehir’in forveti Muhammet Arslantaş’ı 1 yıllığına renklerine bağladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Mami Urfa'da

Lige yeni yükselen Şanlıurfaspor transfer hamlelerine devam ediyor. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Başakşehir'in forvet oyuncusu Muhammed Arslantaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz yıllarda Boluspor ve Kütahyaspor'da oynayan Mami kısa süre içinde Urfa ile resmi imzaları atacak. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in 2017 yılında Bucaspor altyapısından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesi 2024-2025 sezonunda sona erecek. 22 yaşındaki golcü kariyerinde 164 defa ağları havalandırdı.

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