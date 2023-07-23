Ümraniyespor Dejvi Bregu'yu transfer ettiğini duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Dejvi Bregu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Arnavut oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.
Dejvi Bregu, geçen sezonu Boluspor'da geçirmişti.
Hoş Geldin Bregu! ❤️🤍
Kulübümüz, 27 yaşındaki Arnavut sol kanat oyuncusu Dejvi Bregu'yu 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bregu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/zMp8dzxIaw
— Ümraniyespor (@Umraniyespor) July 23, 2023