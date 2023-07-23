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Ümraniyespor Dejvi Bregu'yu transfer ettiğini duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Dejvi Bregu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 14:22
Ümraniyespor Dejvi Bregu'yu transfer ettiğini duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Dejvi Bregu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arnavut oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Dejvi Bregu, geçen sezonu Boluspor'da geçirmişti.

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