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Lis Göztepe'de

Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Southampton’da olan Lis’i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki eldiven hafta içinde İzmir’e gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 06:50
Lis Göztepe'de

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe kaleci transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi İngiliz ekibi Southampton'da olan Altay'ın eski kalecisi Mateusz Lis ile prensipte anlaşma sağladı. Polonyalı kaleci bu hafta içinde İzmir'e gelecek ve önce sağlık kontrollerinden geçecek. Lis'in yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezonu Fransız ekibi Troyes'da kiralık geçiren 26 yaşındaki Polonyalı eldiven, sadece 9 maçta görev yaptı.

ALTAY'DA OYNADI

Altay'ın Süper Lig'de yer aldığı 2021-2022 sezonunda kalesini koruyan Lis, geçen sezon başında Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Rebuplic şirketinin yönettiği Southampton'a imza attı. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Lis'i sarı-kırmızılıların hisselerini devralmadan önce iki takım arasında oynanan İzmir derbisinde izleyip Southampton'a almıştı. Lis kariyerinde ise toplamda 160 maçta oynadı.

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