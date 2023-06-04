Haberler TFF 1.Lig BODRUMSPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

BODRUMSPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor play-off yarı finaline Göztepe'yi eleyerek yükselirken, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise Sakaryaspor'u eleyerek tur atlamıştı. Ali Şansalan kritik müsabakada düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 13:55 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 14:10
BODRUMSPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ile Eyüpspor play-off yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUMSPOR EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Eyüpspor maçı 4 Haziran Pazar günü saat 16:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrumspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE

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