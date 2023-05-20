Bodrumspor 1. Lig’e renk kattı

Play-off'lara kalan Bodrum, Göztepe’yi de yenip play off ilk maçını evinde oynamak istiyor. Play-off’a hazır olduklarını belirten teknik direktör İsmet Taşdemir, “Zor olan play-off’a girmekti. Şimdi çok daha keyifli oynayacağımız maçlar var. Bodrumspor’un 1. Lig’e renk kattığını düşünüyorum” dedi.
Play-off'lara kalan Bodrum, Göztepe'yi de yenip play off ilk maçını evinde oynamak istiyor. Play-off'a hazır olduklarını belirten teknik direktör İsmet Taşdemir, "Zor olan play-off'a girmekti. Şimdi çok daha keyifli oynayacağımız maçlar var. Bodrumspor'un 1. Lig'e renk kattığını düşünüyorum" dedi.