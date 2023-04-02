Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü 0-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Keçiörengücü 0-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Keçiörengücü ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Tuzlaspor 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 3. dakikada Kevin Nzuzi Mata kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 15:51
Keçiörengücü 0-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Tuzlaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Kevin Nzuzi Mata kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 48. dakikada Bekir Karadeniz ve 52'de Papis Malaly Dembele penaltı atışlarından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü üst üste 4 maçtan galip gelemedi ve 47 puanda kaldı. Tuzlaspor ise 2 maç aradan sonra kazandı ve 31 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Tuzlaspor sahasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Keçiörengücü ise Göztepe'yi konuk edecek.

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