Hedef Süper Lig

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'da Çağlayan Menderes ve Oğuz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Oğuz Yıldırım, "Şu an gayet iyi gidiyoruz takım olarak, iyi bir yoldayız. Play-off'un içine girdik. İlk iki yarışımız devam ediyor. Bunu da Eyüp maçını kazanarak sürdürmek istiyoruz. Onun için de çalışmamız en iyi şekilde devam ediyor. Takımda durumlar çok iyi. İyi bir arkadaşlık ortamı ve atmosfer var. İyi bir hava yakaladık. Aynı şekilde devam edip Eyüp maçını kazanıp ilk iki şansımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah biz şampiyon olacağız. Play-off'tan ya da ilk ikiden biz çıkmak istiyoruz" dedi.