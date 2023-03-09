Hedefe yakınız

Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, seri galibiyetlerle hedefledikleri yere ulaşacaklarını söyledi. Ligin zorluklarına işaret eden Bilazer, "Her maç çok zor çünkü bu ligde her şey olabilir hem yukarısı hem de aşağısıyla alakalı. Zihinsel odağımızın ve gücümüzün yüksek olması lazım. Zorluklarla mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Zihinsel odağımızı maçın tamamına yaymak zorundayız." diye konuştu.



TAKTIK ÇALIŞTILAR

Tecrübeli teknik adam Bilazer, Boluspor'un Süper Ligde olduğu yılları hatırladığını dile getirerek, "Boluspor'un bu hedefi tekrar yakalaması için burada doğru bir ortam var. Bu ortamla birlikte bu büyüme sürecine yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah bu sene olur. Çok uzak değiliz. Ortam da çok müsait. Boluspor'un yakın bir süreçte bu hedefine ulaşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan dünkü idmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.