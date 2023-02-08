Haberler TFF 1.Lig Göztepe 22 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Loue Bayere Junior'ı kiraladı

Göztepe 22 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Loue Bayere Junior'ı kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Loue Bayere Junior'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 17:52
Göztepe 22 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Loue Bayere Junior'ı kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fildişi Sahilli santrfor Loue Bayere Junior'ı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

İsveç'in Hammarby kentinden kiralanan 22 yaşındaki oyuncunun lisans işlemleri tamamlandı.

Göztepe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle bu transferi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden duyurmadı.

Öte yandan 19 yaş altı takımı için transfer edilen 18 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Anthony Junior Dennis'in de lisansı çıkartıldı.



DİĞER
"Enkaz altından çıktığımda 5 yaşındaydım" Ünlü oyuncu Gizem Güven 1999 depreminde yaşadıklarını paylaştı
Seren Serengil 'annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş' dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...
Herkes tek yürek! Tesisler yardım merkezi oldu
Transfer dönemi uzaltıldı! TFF'den açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi
Göztepe'den depremzedelere yardım
Deprem için Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler hangileri?
Fay hattı sorgulama ekranı e-Devlet
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Munir Mohamedi: Burası benim evimdi Munir Mohamedi: Burası benim evimdi 18:14
Göztepe Loue Bayere Junior'ı kiraladı Göztepe Loue Bayere Junior'ı kiraladı 17:52
Mert Hakan yardım çalışmalarına katıldı Mert Hakan yardım çalışmalarına katıldı 17:44
Kerem ve Arda'dan ortak paylaşım Kerem ve Arda'dan ortak paylaşım 17:43
NICOLO ZANIOLO KİMDİR? NICOLO ZANIOLO KİMDİR? 16:27
Koita o anları anlattı! "2 dakika 1 saat gibiydi" Koita o anları anlattı! "2 dakika 1 saat gibiydi" 16:24
Daha Eski
Mert Günok: "Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" Mert Günok: "Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" 16:13
Djaniny'nin yeni takımı resmen açıklandı! Djaniny'nin yeni takımı resmen açıklandı! 16:08
Al Ahly - Real Madrid maçı saat kaçta? Al Ahly - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:43
Okan Buruk da yardım çalışmalarına katıldı Okan Buruk da yardım çalışmalarına katıldı 15:36
Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? 15:17
Marsilya - PSG maçı saat kaçta? Marsilya - PSG maçı saat kaçta? 15:08