Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Vural'dan mağlubiyet açıklaması! "5-1'lik skoru izah etmesi mümkün değil"

Yılmaz Vural'dan mağlubiyet açıklaması! "5-1'lik skoru izah etmesi mümkün değil"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor deplasmanda Rizespor'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural mağlubiyeti değerlendirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 22:06
Yılmaz Vural'dan mağlubiyet açıklaması! "5-1'lik skoru izah etmesi mümkün değil"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Vural, rakibin iyi başladığını dile getirerek, "5-1'lik skoru izah etmesi mümkün değil. Birinci devre rakibin 4 pozisyonu var, 2'si gol oldu. Bizim 3 pozisyonumuz var. İkinci devre bizim 2, rakibin 5 pozisyonu var. Yenilgiye bir bahane bulmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

Maçı son dakikalarına kadar bırakmamak için gayret gösterdiklerinin altını çizen Vural, "Çocuklarımız sonuna kadar çalıştı. Takımın 7 tane en önemli oyuncusu yok. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Yakup dün geldi ve sözleşmesini tek taraflı feshederek gitti. Kendi tercihini kullandı. Kulübün şartları ortada ama saygısızlık yaptı takımına." ifadelerini kullandı.

Ligde her şeyin değiştiğini vurgulayan Vural, "Denizli, Bandırma'yı deplasmanda yendi. Enteresan bir lig. 'Yukarıdaki çok iyi, aşağıdaki kötü' diyemeyiz. Son dakikaya kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu takımı bu konumdan kurtarmak için çaba göstereceğiz. Malatya bütün dinamikleri ile savaşacak. Kimse bu şehri terk etmeyecek." diye konuştu.

Vural, maçın hakemine teşekkür ederek, yabancı hakemlerle de çalışma fırsatı bulduğunu ama çok iyi bir hakem jenerasyonu geldiğini sözlerine ekledi.

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