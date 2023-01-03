Boluspor Ndlovu'yu kaptı

Liginikinci yarısına iddialı girmek isteyen Boluspor, flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Yarenler, Çin'de Changchun forması giyen eski Kocaelisporlu Dino Ndlovu'yla el sıkıştı. Kocaelispor'da oynadığı dönemde 15 maçta 9 gol, 3 asistle akıllarda kalan bir performansa imza atan Güney Afrikalı forvet, 300 bin euro bonservisle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bugün Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Ndlovu, daha sonra kampa katılacak. Çin'de beklediğini bulamayan 32 yaşındaki golcü, 9 maçta 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.