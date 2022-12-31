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TRANSFER HABERİ: Dever Orgil Bodrumspor'a imza attı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor transferde atağa kalktı. Ege temsilcisi geçen sezon Manisa FK forması giyen golcü  Dever Orgill'le sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:19
TRANSFER HABERİ: Dever Orgil Bodrumspor'a imza attı!

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar geçen sezon Manisa FK forması giyen golcü Dever Orgill'le sözleşme imzaladı. Bu sezonu kulüpsüz geçiren Jamaikalı oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.

Ülkemizde ilk olarak 2018-2019 sezonun Ankaragücü forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezon Başkent ekibinde oynadıktan sonra Antalyaspor'a imza attı. Ardından 2021-2022'de Manisa FK'ya gelen Jamaikalı, 10 maçta siyah-beyazlı formayı terletip 3 kez fileleri sarstı. Bodrum, ara transfer dönemi öncesi Makedon golcüsü Adis Jahovic'le yollarını ayırma kararı almıştı.

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