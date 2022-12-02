Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor 2-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor 2-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Eyüpspor evinde Tuzlaspor'u konuk etti. Haftanın açılış mücadelesinde lider Eyüpspor Tuzlaspor'u Okwuchukwu Ezeh ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 23:02
Eyüpspor 2-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Eyüpspor, Tuzlaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Eyüpspor'un galibiyet gollerini Okwuchukwu Ezeh ve Ryan Babel kaydetti.

Lider Eyüpspor puanını 37'ye yükseltti.

Konuk Tuzlaspor, 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar
4. dakikada orta sahada kazandığı ikili mücadele sonrası Ezeh'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Emre'nin müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0
11. dakikada Tuzlaspor atağında savunma arakasına atılan uzun pasta topla buluşan Kevin Mata'nın kaleci Harun'u çalımlayarak çıkarttığı şutta top kalenin üstünden auta gitti.
34. dakikada orta sahada İbrahim Akdağ'dan topu kapan Adeniyi'nin şutunda top savunmaya da çarparak kalenin solundan kornere gitti.
56. dakikada Eyüpspor atağında sol taraftan Ömer Bayram'ın açtığı ortada Recep Niyaz'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Eyüpspor'un ortasahada kazanılan mücadele sonrası çıkılan atakta sağ taraftan çizgiye kadar inen Murat Uçar'ın içeri çıkardığı topla buluşan Ryan Babel, kaleci Emre'yi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
76. dakikada Tuzlaspor savunmasının geri pasında araya giren Dibba, rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Emre'nin kurtarışı sonrası oyun alanına geri döndü.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda Galatasaraylı Fernando Muslera kendinden geçti! Uruguay - Gana mücadelesi yıllar sonra yine olaylı bitti...
2 ay önce Mehmet Dinçerler’le boşanan Hadise hakkında yeni aşk iddiası! O detay bomba etkisi yarattı! Bakın hangi ünlü isimle...
Aslan'da sol bek transferinde 4 aday!
Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan'dan Bodrumspor'a destek!
Eyüpspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta?
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı tarihi netleşti
Casper Nirvana AIO Bilgisayarlar Maliyet ve Alan Tasarrufu Sağlıyor
KASIM AYI ENFLASYON ORANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor dolu dizgin! Eyüpspor dolu dizgin! 23:02
Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi! Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi! 22:35
Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu 22:08
Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı 20:50
Giresunspor hazırlıklarına devam ediyor Giresunspor hazırlıklarına devam ediyor 19:25
Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI 18:41
Daha Eski
F.Bahçe'de Luan Peres sevinci! F.Bahçe'de Luan Peres sevinci! 18:34
Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI 18:30
Yiğido'dan güzel prova! Yiğido'dan güzel prova! 18:30
Dursun Özbek'ten şampiyonluk cevabı! Dursun Özbek'ten şampiyonluk cevabı! 16:53
Napoli satılacak mı? Milyar euroluk teklif hazır! Napoli satılacak mı? Milyar euroluk teklif hazır! 16:47
Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? 16:32