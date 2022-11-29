Haberler TFF 1.Lig İzmir derbisinde yaşanan olayların ardından Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi

İzmir derbisinde yaşanan olayların ardından Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi

Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu PFDK sevklerini açıkladı. İzmir derbisinde yaşanan olayların ardından Göztepe ve Altay kulübü PFDK'ye sevk edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 22:10
İzmir derbisinde yaşanan olayların ardından Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe ile Altay, hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Müşavirlik ayrıca 1. Lig'den Sakaryaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Dyorex Boluspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor'u ise saha olaylarından dolayı PFDK'ye verdi.

Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır ile Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan Okan Alkan'ı sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk etti.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin kardeşine hırsızlık şoku! 2,5 milyon liralık altının çalınış anı anbean kamerada!
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’e Seren Serengil'den sert tepki: “Terbiyesiz! Özür dile” Ezanla ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşiktaş'tan bol gollü prova!
G.Saray'ın gözdesiydi F.Bahçe devreye girdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi
Altınordu puana hasret
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi 22:10
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 22:02
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Beşiktaş'tan bol gollü prova! 20:48
Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret 19:45
Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI 19:05
B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! 18:43
Daha Eski
Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI 18:38
Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor 18:21
Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! 18:14
G.Saray çalışmalarını sürdürdü G.Saray çalışmalarını sürdürdü 18:09
Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı 16:51
Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu 16:22