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Boluspor - Denizlispor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-0'lık skorla kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 22:03
Boluspor - Denizlispor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Altaş Denizlispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Guy-Michel Landel, 61'de Joel Ngandu Kayamba ve 90+1. dakikada ise Ibrahima Balde'den geldi.

Bu sonucun ardından Boluspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 15 puana yükseldi. Denizlispor ligde galibiyetle tanışamazken, 2 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Boluspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.

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