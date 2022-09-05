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Bolu tek attı

İki maçtır kazanamayan Yarenler, deplasmanda Landel’in golüyle güldü. Ligdeki puanını 7’ye yükseltmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Bolu tek attı
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, Pendikspor deplasmanından 1-0'lık zaferle döndü. İki haftadır kazanamayan kırmızı-beyazlılar, aradığı golü 29'da Landel'le buldu. Gökhan'ın ceza sahası dışında vuruşunda Burak topu oyun alanına çeldi. Landel kafayla fileleri sarsmayı başardı: 0-1. 68'de Enes Keskin'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi. 77'de Erdem'in sağ çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Nikolics'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayan maçtan zaferle ayrılan Boluspor, ligdeki puanını 7'ye yükseltti.
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