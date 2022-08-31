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Sakarya iddialı

Tuzlaspor’u yenen Sakaryaspor, Keçiörengücü’ne de bilendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Sakarya iddialı
Spor Toto 1. Lig'de sahasında Tuzlaspor engelini 2-0'la aşan Sakaryaspor, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Tatangalar, bu hafta ligin güçlü ekiplerinden Keçiörengücü'ne konuk olacak. Yeşil-siyahlılar'da tek hedef; Tuzlaspor galibiyetini başkentte perçinlemek. Tuzlaspor galibiyetiyle birlikte kazanma alışkanlığını edindiklerini vurgulayan teknik direktör İlker Püren de "İnşallah önümüzdeki müsabakaları da galibiyetle tamamladığımız zaman artık kazanmayı kendine ilke edinmiş, kazanmak için sahada savaşan bir takım görüntüsünde olacağı inancı bende çok fazla" diye camiaya umut dağıttı.
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