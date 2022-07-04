Harun Bodrum’da

Tarihindeilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in raporu doğrultusunda hareket eden yeşil-beyazlılar, Antalyaspor'dan Harun Alpsoy'u da bitirdi. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahayla her konuda anlaşma sağlandı. Harun'un transferini duyuran Antalyaspor, "Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Geçen yıl sakatlık sebebiyle şans bulamayan Harun, son olarak Altay'da oynadı. Öte yandan Artvin Hopa'dan anlaştığı sağ bek Osman Kocaağa'ya (23) imza attıran Bodrum, Celal Dumanlı ve Süleyman Özdamar'la da sözleşme yenilediğini açıkladı.