Eyüpspor - Bandırmaspor maç sonucu: 1-0 (Eyüp Bandırma maç özeti izle)

Eyüpspor ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig play off yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Süper Lig'e çıkmayı amaçlayan iki takımın mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. Eyüp Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip avantajın sahibi oldu. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Taşkın İlter kaydetti.
BANDIRMASPOR 10 KİŞİ KALDI!
84. dakikada Bandırmaspor'da Mulumba çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 29 Mayıs Pazar günü 15.30'da Bandırma'da oynanacak.