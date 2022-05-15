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Bursaspor veda etti

Umutlarını korumak için sahaya çıkan Timsah, 4-2’lik yenilgiyle küme düşme üzüntüsü yaşadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Bursaspor veda etti

Umutlarını son haftaya taşımak isteyen Bursaspor, Bandırmaspor karşısında aldığı 4-2'lik yenilgiyle 2. Lig'e düştü. İlk 6 dakikada 2-0 geri düşen yeşil-beyazlılar, Burak ve Bruno'nun 1 dakika içinde attığı iki golle umutlandı: 2-2. Devre bu şekilde geçilirken Osmajic 56'da durumu 3-2 yaptı.

1 PUAN GEREKLİYDİ
Gol için rakip kaleye yüklenen Bursaspor, 79'da Lokman'a engel olamadı: 4-2. Son dakikada ise Timsah'ta Pedro penaltıyı değerlendiremedi. 1 puan alsa şansını son haftaya taşıyacak Bursaspor, bu sonuçla 41 puanda kaldı ve TFF 2. Lig'e düştü. Play-off'u garantileyen Bandırmasapor ise 61 puana yükseldi.

2. LİG'DE İLK KEZ OLACAK
2019-2020 sezonundan beri mücadele ettiği 1. Lig'den düşen Bursaspor, gelecek sezon 2. Lig'de oynayacak. Uzun yıllar Süper Lig'de başarılı performans gösteren Timsah, tarihinde ilk kez bu seviyede boy gösterecek.

'5'İNCİ' BÜYÜK TARİH YAZDI!
2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 5. takım olan Bursaspor, 2018- 2019 sezonunda Süper Lig'e veda etmişti. Yeşilbeyazlı ekip dün aldığı sonuçla, iki lig alta düşen ilk Süper Lig şampiyonu oldu.

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