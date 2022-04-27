Ankaragücü heyecanlı!

Spor Toto 1. Lig'de lider Ankaragücü, 1 Mayıs Pazar günü Ankara'da konuk edeceği Samsunspor'la berabere kalması durumunda ilk 2 sırada yer almayı garantileyecek ve bir sezon sonra tekrar Süper Lig'e dönecek. Bandırma'nın, Keçiörengücü'nü, İstanbulspor'un da Eyüp'ü yenememesi durumunda başkent ekibi, Samsun'a yenilse dahi Süper Lig'i garantileyecek.

5. KEZ SÜPER LİG'E

112 yıllık çınar olan sarı-lacivertliler, alt liglerden Süper Lig'e 5. kez yükselecek. Daha önce 1968- 1969, 1976-1977 ve 2017-2018'de istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Başkent ekibi, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Türkiye'nin en üst düzey liginde en fazla yer alan 4. takım unvanına sahip.