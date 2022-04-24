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Balıkesirspor - Ankaragücü: 0-2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Küme düşmeyi garantilemiş olan Balıkesirspor rakibi karşısında varlık gösteremedi ve Ankaragücü 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip Kwabena ve Yasin Güreler'in kaydettiği goller sonrası gelen 3 puan ile liderliğe yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 22:38
Balıkesirspor - Ankaragücü: 0-2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirpor evinde Ankaragücü'nü konuk etti.

Şampiyonluğa oynayan Ankaragücü hata yapmadı ve karşılaşmayı 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kwabena ve 69. dakikada Yasin Güreler kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya çıkaran Ankaragüci liderliğe yükseldi. Balıkesirspor ise 12 puanda kaldı.

Balıkesirspor bir sonraki hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise evinde Samsunspor ile karşılaşacak.

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