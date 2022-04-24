Balıkesirspor - Ankaragücü: 0-2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirpor evinde Ankaragücü'nü konuk etti.

Şampiyonluğa oynayan Ankaragücü hata yapmadı ve karşılaşmayı 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kwabena ve 69. dakikada Yasin Güreler kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya çıkaran Ankaragüci liderliğe yükseldi. Balıkesirspor ise 12 puanda kaldı.

Balıkesirspor bir sonraki hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise evinde Samsunspor ile karşılaşacak.