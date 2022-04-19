Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa dönemi sona erdi!

Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa döneminin sona erdiği açıklandı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Samsunspor Futbol Akademimizin Direktörlük görevine devam edecektir" denildi.