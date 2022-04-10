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Denizlispor - Tuzlaspor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 31. haftasında Denizlispor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 4-2 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 18:17
Denizlispor - Tuzlaspor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Tuzlaspor deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kadeem Harris, 45. dakikada Lamine Diack, 55. dakikada Ahmet Yazar ve 85. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydederken, Denizlispor'un golleri 77. dakikada Bekir Böke ve 90+3. dakikada Hakan Çinemre'den geldi.

Tuzlaspor'da takımı adına ilk golü atan Kadeem Harris, 76. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 38 yaptı ve küme hattıyla arasındaki farkı 5'e çıkardı. Denizlispor ise 33 puanla ateş hattında kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Denzilispor ise Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.

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