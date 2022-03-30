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Eyüpspor Olivier Thill ve Gerson Rodrigues'i kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Eyüpspor, Ukrayna'dan iki flaş transfer birden yaparak kadrosunu güçlendirdi. İstanbul temsilcisi, Vorskla Poltava'dan Olivier Thill ve Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 18:35
Eyüpspor Olivier Thill ve Gerson Rodrigues'i kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Ukrayna'dan iki transfer birden yaptı.

İstanbul ekibi, Vorskla Poltava'dan Olivier Thill ve Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eyüpspor'umuz, Vorskla Poltava'dan Olivier Thill ve Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı."

Ülkemizde daha önce MKE Ankaragücü forması giyen Gerson Rodrigues, imzanın ardından "Yeniden Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Tesisleri ve kulübün enerjisini çok beğendim. Gönülden oynamak için geldim" sözlerini kullandı.

Olivier Thill ise, "Çok mutluyum, takıma yardım etmeye geldik. Umarım Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarırız ve kulüp tarihine adımızı yazdırırız." dedi.

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