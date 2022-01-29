Alt liglerden haberler (28.01.2022)

EYÜPSPOR'DAN BADJI BOMBASI

Şampiyonluğu hedefleyen Eyüpspor, Stephane Badji'ye kanca attı. Daha önce Bursaspor ve Kayserispor formaları giyen 32 yaşındaki orta saha için Ludogorets'e kiralama teklifi sunuldu. Senegalli oyuncu, bu sezon Bulgar ekibinde 31 maçta görev yaptı. Eyüpspor ara transferde Popov, Ahmed İldiz ve Buatu'ya kadrosuna katarak dikkat çekmişti.



ADANASPOR EFE'Yİ KİRALADI



Adanaspor, Karagümrük'ten Efe Tatlı'yı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı formayı giyecek. Karagümrük'te yetişen Efe Tatlı, 2019'da A Takım'a çıkarken; 18 maçta 2 asistle oynadı. Adanaspor; Yiğithan Güveli, Eren Karadağ, Ulaş Zengin ve Jordon Ibe'ı transfer etmişti.



TARİHLER BELLİ OLDU



Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ertelenen iki maçın tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Boluspor-Tuzlaspor müsabakası 2 Mart Çarşamba günü 14.30'da, Eyüpspor-Bursaspor maçı ise 10 Mart Perşembe günü 20.00'de oynanacak.



3. LİG'DE 5 MAÇ VAR



TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadeleri bugün başlayacak. 1. Grup'ta Başkent Akademi ile Hendekspor 13.00'te karşılaşacak. 3. Grup'ta program şöyle: 13.00: Tepecik-Ceyhanspor, Fethiye-İçel İY, Karşıyaka-Mardin 1969, Modafen-Karabük.



BODRUM'A GENÇ GOLCÜ



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off potasında yer alan Bodrumspor, kadrosuna takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki forvet ilk yarıda 17 maçta 4 kez ağları sarstı.



KONYA'DA TRAŞ DÖNEMİ



TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi 1922 Konyaspor, teknik direktörlük koltuğu için Ender Traş'la anlaşma sağladı. 49 yaşındaki çalıştırıcı sezon sonuna sözleşme imzaladı. Traş daha önce Cizre, İskenderun, Payas ve Ceyhanspor'da görev yaptı.



SAMSUN KAPANIŞI BEKLİYOR



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferdeki stratejiyi açıkladı. Gereken araştırmaları yaptıklarını belirten Yıldırım, "31 Ocak'ta Avrupa'da transfer dönemi kapansın istiyoruz. Piyasa fiyatları düşecek. Biz de 2 transfer daha gerçekleştireceğiz" dedi. Türkiye'de ara transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek.



MESUT BAKKAL'A DESTEK



Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yeni teknik direktör Mesut Bakkal'la çıkışa geçeceklerini söyledi. İkinci yarıya 3 maçta 3 puanla başladıklarını aktaran Uz, "Öncelikle bu sezon ligde kalmak istiyoruz. Mesut Bakkal ve ekibiyle başarılı olacağımızdan şüphem yok" dedi.



RIEKERINK İDDİALI: BEKLE BİZİ 2. LİG!



TFF 3. Lig 2. Grup'ta İskenderunspor'u çalıştıran eski G.Saraylı Jan Olde Riekerink, şampiyonluğa uzanacaklarını söyledi. Hollandalı hoca, "41 puanla zirvedeyiz. Daha çok uzun yol var, oyuncularıma inanıyorum. Çok net 2. Lig'e çıkacağız, en kolay yolu şampiyon olmak" dedi.