Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ankaragücü Denizlispor CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 22. hafta maçında Ankaragücü ile Denizlispor, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Ankaragücü topladığı 42 puanla 2. sırada yer alıyor. 19 puanı bulunan Denizlispor ise 19 puanla 18. sırada bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanancak Ankaragücü - Denizlispor maçı 22 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1 ile TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Baran Erarslan yapacak.