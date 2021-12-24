Haberler TFF 1.Lig Adanaspor 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adanaspor 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Adanaspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Roche ve 90+2'de Fıratcan Üzüm kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 21:03
Adanaspor 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Roche ve 90+2'de Fıratcan Üzüm kaydetti. Ayrıca konuk takımda Tisdell 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Adanaspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 26 puana yükseldi. Kocaelispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 24 puanda kaldı.

Ligin 19. haftasında Adanaspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Ümraniyespor'a konuk olacak.

DİĞER
SON DAKİKA: Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası çarpıcı Batshuayi-Aboubakar yorumu
Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor