Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1 (MAÇ SONUCU - Maç Özeti)

Spor Toto 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü evinde Kocaelispor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Manisa FK'nın gollerini 46'ncı dakikada Okan ile 54'üncü dakikada Gakpa attı. Kocaelispor'un golüne 78'inci dakikada kaydeden Yiğitali, 84'üncü dakikada ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sezon daha önce iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadıktan sonra ilk kez elektronik bilet sistemleri montajı tamamlanan evi Mümin Özkasap Stadı'na kavuşan Manisa ekibi, son 3 maçta aldığı 2 galibiyetle 17 puana ulaştı. Kocaelispor ise 20 puanda kaldı.

STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Hüseyin Aylak (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan Tetik (xxx) - Mehmet Yılmaz (xx) (Dk. 90+1 Kubilay), Landre (xx), Sadi (xx), Erhan (xx), Gakpa (xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 74 Andre Sousa x), Hakan (xx), Diallo (xx) (Dk. 74 Veli x), Anıl (xx) (Dk. 60 Tabekou xx), Kemal (x) (Dk. 46 Okan xxx)

KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Cisse (xx), Diogo (xx), Musa (x) (Dk. 25 Alpay x), Atilla (xx), Mandjeck (xx), Yılmaz (xx), Pereira (x) (Dk. 38 Tisdell x), Mehmet (xx) (Dk. 60 Yiğitali xx), Diop (xx) (Dk. 60 Dilaver x), Benhur (xx)

GOLLER: Dk. 46 Okan, Dk. 54 Gakpa (Manisa FK), Dk. 78 Yiğitali (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Nizamettin (Manisa FK), Tisdell, Yiğitali (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Yiğitali (Kocaelispor)

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:



10'uncu dakikada Diallo'nun sağdan ortasında topla buluşan Anıl'ın şutunu kaleci Korcan uzanarak kurtardı.

11'inci dakikada Kocaelispor savunmasının yaptığı hatada Kemal topu önünde buldu, şutu kaleci Korcan'dan döndü.

22'nci dakikada Gakpa'nın sağdan uzaktan şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.

45'inci dakikada Nizamettin'in ceza sahası içine ortaladığı topu defans uzaklaştırdı, seken topu Anıl, Kemal'e indirdi. Kemal'in şutunu kaleci Korcan kurtardı.

45+4'üncü dakikada Kocaelispor atağında Tisdell'in şutu üstten auta çıktı.

50'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Nizamettin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topa dokunan Okan topu ağlara gönderdi: 1-0.

54'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Diallo'un ara pasında topla buluşan Gakpa kaleciyi avladı: 2-0.

78'inci dakikada Kocaelispor'un sağdan kullandığı serbest vuruşta topun arkasına geçen Dilaver'in ceza sahası dışına pasında topa dokunan Yiğitali topu ağlarla buluşturud: 2-1.

84'üncü dakikada golün ardından sarı kart gören Yiğitali, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçı 2-1 bitti.