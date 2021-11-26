Balıkesirspor - Manisa FK 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Balıkesirspor 7 puana yükseldi. Manisa FK ise 14 puana ulaştı.

Ligin 15. haftasında Balıkesirspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Manisa FK ise Kocaelispor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Abraham Nwankwo'nun ortasına İbrahim Halil'in sert şutunu Kaleci Muhammed Tetik yumruklayarak uzaklaştırdı.



25. dakikada gelişen Balıkesirspor Atağında Nwankwo'nun Mahatma Otoo'nun sert şutu az farkla auta çıktı.



42. dakikada Balıkesirspor atağında Nwankwo'nun ara pası ile buluşan İbrahim Halil'in şutunu Manisa defansı kornere çeldi.



51. dakikada Batuhan İşçilerin kaleciye verdiği geri pasa Anıl Koç'tan önce Kaleci Atilla Özmen yatarak, mutlak bir golü önledi.



56. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi Ketheovama'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mahatma Otoo'nun şutunu kaleci Muhammed Birkan'da kontrolünde auta çıktı.



62. dakikada ani gelişen Manisa atağında Ladji Gakpa'nın sert şutunu kaleci Atilla Özmen kurtararak, mutlak golü önledi.