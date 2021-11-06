Tuzlaspor'a hayat öpücüğü

TFF 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Tuzlaspor, sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlubuyet ederek kötü gidişe 'dur' dedi. Vefa Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda ise ev sahibi Tuzlaspor etkiliydi. 84'te Sedat'ın sağ taraftan verdiği pasta arka direkte topu alan Bardhi boş kaleye golünü attı: 1-0.

GOLLER PEŞ PEŞE...

Bu golle maçın kilidini çözen Tuzlaspor, 87'de bir gol daha buldu. Bardhi'nin ceza sahası içine bıraktığı pasta Rahmi, kaleci Stachowiak'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi. 2-0. 90+3'te Onat'ın sol tarafa verdiği pasta arka direkte Ahmet gelişine vurdu karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı: 3-0.