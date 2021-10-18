Müthiş Dadaş

TFF 1. Lig'de günün öne çıkan maçlarından biri tartışmasız Erzurumspor'un Altınordu'yu konuk ettiği 90 dakikaydı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya İzmir ekibi hızlı başladı. Altınordu, 5. dakikada Sami, 45'te de Ahmet İlhan ile öne geçerken, ev sahibi ilk yarının uzatma dakikalarında Eren Tozlu ile skoru eşitledi.

3.'LÜĞE YÜKSELDİ

Taraftarının da desteğiyle ikinci yarıda üstünlüğü ele alan Dadaşlar, 51'de Hasek'in golüyle öne geçti. Rakibine pozisyon vermeyen Doğu ekibi, 73'te Shala, 76'da bir kez daha Eren, 81'de de Novikovas ile skoru belirledi ve 2-0 geriye düştüğü maçı 6-2 kaanmayı bildi. Bu farklı galibiyetle puanını 18'e yükselten Erkan Sözeri'nin öğrencileri, ligde de 3. sıraya yükseldi.

EREN BİR AÇILDI...

Altınordu karşısında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Eren Tozlu, hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu. Galibiyette kilit rol oyanayan 30 yaşındaki futbolcu, istatistiklerde de öne çıktı.

DERS ÇIKARMALIYIZ

İzmir ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 90 dakika sonunda üzgündü: "İki farklı skor avantajına rağmen ilk yarının uzatma anlarında oyundan düştük. Bu maçtan önemli dersler çıkarmamız gerekir."

SÖZERİ DÖRT KÖŞE!

Erzurum'un hocası Erkan Sözeri, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımın gösterdiği mücadele, oyunu son ana kadar bırakmayışı takdirlikti" diye konuştu.