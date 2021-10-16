Bandırmaspor 1-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı ve Bandırmaspor'un 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Karşılaşmada ilk gol 17. dakikada Guido Koçer'le Bandırmaspor'dan geldi. Ankaragücü ise 28. dakikada Erdem Özgenç ile Bandırmaspor'un ağlarını havalandırdı ve skoru eşitledi.

İlk yarının 1-1 berabere tamamlandığı mücadelede, ligde namağlup ilerleyen Ankaragücü'nün galibiyet golü 84. dakikada Yusuf Abdioğlu'ndan geldi.

Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Ankara ekibi 21 puanla ligin 2. sırasında yer aldı. Bandırmaspor ise 15 puanla 4. sırada kendine yer buldu.