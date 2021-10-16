Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 1-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor 1-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi namağlup şekilde yoluna devam etti. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Erdem Özgenç ve Yusuf Abdioğlu kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü Guido Koçer'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:55
Bandırmaspor 1-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı ve Bandırmaspor'un 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Karşılaşmada ilk gol 17. dakikada Guido Koçer'le Bandırmaspor'dan geldi. Ankaragücü ise 28. dakikada Erdem Özgenç ile Bandırmaspor'un ağlarını havalandırdı ve skoru eşitledi.

İlk yarının 1-1 berabere tamamlandığı mücadelede, ligde namağlup ilerleyen Ankaragücü'nün galibiyet golü 84. dakikada Yusuf Abdioğlu'ndan geldi.

Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Ankara ekibi 21 puanla ligin 2. sırasında yer aldı. Bandırmaspor ise 15 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

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