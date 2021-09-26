Bandırma Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 9, konuk ekibin ise 7 puanı bulunuyor. İzmir ekibinde sakatlığı süren Şeref ve kırmızı kart cezalısı Yusuf Yalçın forma giyemeyecek. Ayak bileğinde ağrısı olan forvet Ahmet Dereli'nin durumu maç saatinde netleşecek.

7 İSİM KARANTİNADAN ÇIKTI

Bandırmaspor'un futbol şube sorumlusu Bilgen Süngü Covid-19 testleri pozitif çıkan oyunculardan 7'sinin karantina süresinin sona erdiğini, 2'sinin devam ettiğini bildirdi. Sakat futbolcuların durumuna değinen Süngü, "Son antrenmanda Süleyman Muş sakatlandı. Lokman Gör'ün hafif sakatlığı vardı, şu anda takımla beraber çalışıyor. Okan Alkan son maçta dizine aldığı bir darbe sonucu takımdan ayrı koşu yapıyor. Her geçen gün daha iyi futbol oynuyoruz. Gerçekten adaletli hakemler geldiği zaman neler yapabileceğimizi kamuoyuna gösterdiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

BANDIRMASPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor'un, Altınordu'yu ağırlayacak maç Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

ALTINORDU SON 7 MAÇTA RAKİBİNE YENİLMEDİ

Deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibiyle oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilsici bu periyotta 4 kez mağlup ettiği Bandırma ekibi ile 3 kez berabere kaldı. Bandırmaspor karşısındaki son yenilgisini 16 Ekim 2011'de 2. Lig'de evinde 3-1'lik skorla alan Altınordu, o sezon ikinci yarıda deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Altınordu, 2. Lig'de şampiyon olduğu 2013-14'te Bandırmaspor'u 4-1 ve 2-1'lik (D) skorlarla dize getirdi. Ligde 2016-17'de Bandırmaspor'la iç sahada 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. Geçen sezon İzmir'de oynanan maçı 2-0 kazanan Altınordu, Bandırma'daki randevudan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.