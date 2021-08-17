Körfez'e darbe

Körfez'den kötü start... TFF 1. Lig'de 11 yıl sonra ilk maçına çıkan Kocaelispor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'a farklı mağlup oldu: 0-3. Konuk ekip henüz 5. dakikada sağdan yapılan ortada Del Valle'nin kafa vuruşuyla öne geçti. Kocaelispor'un, 32. dakikada Atila Turan ile kullandığı serbest vuruşta top üst direkte patladı. Atila 1 dakika sonra bu kez 30 metreden sert bir şut çıkartı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 37'de ise İrfan'ın şutunu Ümraniye kalecisi Burak kornere çeldi. 59'da Ümraniyespor, Ercan ile farkı ikiye çıkarırken, 69'da Oğuz'la skoru belirledi: 0-3. Hakem Emre Kırgın, 3 kez kırmızı kartına başvurdu. Kocaelispor 10, Ümraniyespor ise 9 kişi kaldı.