Altınordu - Samsunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Yarı final ilk maçında Altınordu sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren gol 49. dakikada Yusuf Arslan'dan geldi.
ALTINORDU 10 KİŞİ TAMAMLADI
Karşılaşmanın 86. dakikasında Altınordu 10 kişi kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Hüsamettin Yener'i direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
SAMSUNSPOR PENALTI KAÇIRDI
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Samsunspor Gökhan Aslan ile penaltı atışından yararlanamadı.
Serinin ikinci ve rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.