Haberler TFF 1.Lig Altınordu - Samsunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig play-off yarı final ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Altınordu'ya galibiyeti getiren gol 49. dakikada 'dan geldi. Serinin ikinci ve rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de 'nda oynanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 19:57 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 20:02
Altınordu - Samsunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Yarı final ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren gol 49. dakikada 'dan geldi.

ALTINORDU 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 86. dakikasında Altınordu 10 kişi kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, 'i direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

SAMSUNSPOR PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Samsunspor ile penaltı atışından yararlanamadı.

Serinin ikinci ve rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de 'nda oynanacak.

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