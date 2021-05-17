Haberler TFF 1.Lig Altay avantajı kaptı! Altay 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

avantajı kaptı! Altay 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... . Lig'de heyecan play-off yarı final mücadeleleri ile sürüyor. Play-off yarı final karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve rövanş öncesinde avantaj sağladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:34
Altay avantajı kaptı! Altay 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'de play-off yarı final maçında sahasında 'la karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kappel, 14. (p) ve 43. dakikalarda kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise 10. ve 83. dakikalarda penaltılardan 'den geldi.

Bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde Altay büyük bir avantaj sağladı.

Serinin ikinci ve rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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