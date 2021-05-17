Altay avantajı kaptı! Altay 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçında Altay sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kappel, 14. (p) ve 43. dakikalarda Paixao kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise 10. ve 83. dakikalarda penaltılardan Onur Ergün'den geldi.

Bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde Altay büyük bir avantaj sağladı.

Serinin ikinci ve rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.