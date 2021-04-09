Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor Tuzlaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta karşılaşmasında İstanbulspor sahasında 'u ağırladı. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligde 4 hafta sonra galibiyet aldı. İstanbulspor'a 3 puanı getiren golleri Yohou (KK) ve Rroca kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü Thuram'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 21:26
İstanbulspor Tuzlaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 29. hafta maçında İstanbulspor sahasında 'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada kendi kalesine Yohou ve 57. dakikada Rroca attı. Tuzlaspor'un tek sayısını ise 37. dakikada Thuram kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra galibiyet alan İstanbulspor, 51 puanla 6. sırada yer aldı. Üst üste 5. maçından mağlubiyetle ayrılan Tuzlaspor ise 41 puanla 8. sırada yer aldı.

İstanbulspor, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor ise 'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada 'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan 'nin kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

19. dakikada sol kanattan ilerleyen Pucko'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Alan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

32. dakikada 'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe iyi sarkan 'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

37. dakikada sol kanatta Wellington'dan topu kapan Alan'ın ceza sahası içine girip verdiği pasta Thuram'ın penaltı noktası yakınından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

49. dakikada Ali Yaşar'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda Yohou'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

56. dakikada 'in pasında sol tarafta topla buluşan 'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan 'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

72. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren 'a 'ın müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada Thuram'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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