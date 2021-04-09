İstanbulspor Tuzlaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında İstanbulspor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada kendi kalesine Yohou ve 57. dakikada Rroca attı. Tuzlaspor'un tek sayısını ise 37. dakikada Thuram kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra galibiyet alan İstanbulspor, 51 puanla 6. sırada yer aldı. Üst üste 5. maçından mağlubiyetle ayrılan Tuzlaspor ise 41 puanla 8. sırada yer aldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Mirkan Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

19. dakikada sol kanattan ilerleyen Pucko'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Alan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

32. dakikada Ali Yaşar'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe iyi sarkan Mehmet Yeşil'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

37. dakikada sol kanatta Wellington'dan topu kapan Alan'ın ceza sahası içine girip verdiği pasta Thuram'ın penaltı noktası yakınından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

49. dakikada Ali Yaşar'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda Yohou'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

56. dakikada Levent Ayçiçek'in pasında sol tarafta topla buluşan Kristal Abazaj'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Eduart Rroca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

72. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ahmet Yazar'a Melih Kabasakal'ın müdahalesi sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada Thuram'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.