Giresun’u yeneceğiz

Spor Toto 1. Lig'de 2 puan geriden takip ettiği lider Giresunspor'u final gibi maçta ağırlayacak olan Y.Samsunspor, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Kazanmaktan başka çaremizin olmadığı bir maç. Kesinlikle kazanacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ve mücadele ile bu oyuncu grubu bu maçı kazanır. Yasin Öztekin sarı, Gökhan Alsan ve Nadir Çiftçi kırmızı kart cezalısı. Onun dışında sakat oyuncumuz yok gibi ama ağrıları olanlar var. Umarım çok büyük sıkıntı olmadan bu zorlu maça çıkarız" diye iddialı konuştu.

KISA... KISA... KISA...

Lider Giresun'u deplasmanda deviren Bandırmaspor, Play-Off iddiasını son haftaya kadar sürdürmekte kararlı. 35 puanla 11. sıradaki Bandırma'da Başkan Onur Göçmez, "İlk 6 için hala şansımız var. Biz de bu şansımızı son maça kadar kovalayacağız" dedi.



Altyapısından çıkardığı birçok genç ismi Türk ve dünya futboluna sunan Bursaspor'da Futbol Okulları Direktörü Aykut Turan, "Yurt dışından talepler var. Yetiştirici bir organizasyon olduğumuz için Avrupa, Bursaspor'u tanımaya başladı" dedi.

Bursa'dan E.Frankfurt'a transfer olan, Timsahlar'ın kontratını feshettiği Ali Akman, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Alman ekibine 4,5 yıllık imza atan 18 yaşındaki genç golcü, antrenmanda oldukça heyecanlaydı.



Ankaraspor, Ümit Özat'ın yerine sürpriz bir tercihte bulundu. Özat'tan önce görev yapan Mehmet Ak ile yeniden anlaştı. Ak, 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı.