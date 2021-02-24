Demirspor kayıp

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta, Ümraniyespor-Adana Demirspor maçıyla açıldı. İki takımın da skor üretemediği mücadele golsüz sona ererken, Demirspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Son 5 maçında 11. puanını alan İstanbul ekibi ise yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.
AYBABA İLE ÇIKACAĞIZ
Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Samet Aybaba yönetiminde hedefe ulaşacaklarını belirterek, "Aybaba'nın da katkılarıyla birlik beraberlik içinde el birliğiyle bu takımı şampiyon yapacağız" dedi.
BANDIRMA-KEÇİÖREN: 1-1
Spor Toto 1. Lig'de Keçiörengücü'nü ağırlayan Bandırma, 25'te 10 kişi kaldı. Rahmi ile puanı kurtardı.
ALTAY-ALTINORDU: 1-3
İzmir derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen Altay'ı 3-1 yenen Altınordu, maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi.