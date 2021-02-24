Haberler TFF 1.Lig Demirspor kayıp

kayıp

. Lig’in şampiyonluk adayı Adana , yeni hocası ’nın tribünden takip ettiği maçta, ’den 1 puanla döndü, galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 21:57 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Demirspor kayıp

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta, -Adana maçıyla açıldı. İki takımın da skor üretemediği mücadele golsüz sona ererken, Demirspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Son 5 maçında 11. puanını alan ise yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

AYBABA İLE ÇIKACAĞIZ
Teknik Sorumlusu , yönetiminde hedefe ulaşacaklarını belirterek, "'nın da katkılarıyla birlik beraberlik içinde el birliğiyle bu takımı şampiyon yapacağız" dedi.

BANDIRMA-KEÇİÖREN: 1-1
Spor Toto 1. Lig'de Keçiörengücü'nü ağırlayan Bandırma, 25'te 10 kişi kaldı. Rahmi ile puanı kurtardı.

ALTAY-ALTINORDU: 1-3
İzmir derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen Altay'ı 3-1 yenen Altınordu, maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi.

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