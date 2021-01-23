Altay'dan şov

TOPLAMDA 6 İSİMLE ANLAŞTI
Altay, akşam saatlerinde iki transfer daha patlattı. Göstepe ile yollarını ayıran Başakşehir'in eski yıldızı Marcio Mossoro da siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladı. Ankaragücü ile yollarına ayıran Cebrail Karayel'le de anlaşma sağlandığı öğrenildi. 26 yaşındaki sağ bekle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı vurgulandı. Rotasını Süper Lig olarak belirleyen Altay daha önce de Deniz Kadah ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu almıştı.
Altay'ın anlaşma sağladığı Mossoro ve Cebrail kulüpleriyle kontratlarını feshetti. İki ismin açıklanması bekleniyor.