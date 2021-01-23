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Altay'dan şov

İzmir ekibi, bir günde dört transfer birden açıkladı. Siyah-beyazlılar, Zeki Yıldırım, , ve ’yu renklerine katıp gövde gösterisi yaptı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:28 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Altay'dan şov
Şampiyonluk parolasıyla ikinci yarıya hazırlanan Altay, ara transferin en hareketli takımlarından oldu. Siyah-beyazlılar, dün dört transfer birden yaptı. 'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile 1.5; Yeni Malatyaspor'dan stoper ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Zeki, Antalya, Alanya, Pendik formalarını da giydi. 95 Süper Lig, 62 TFF 1'inci Lig maçına çıktı. G.Saray altyapısında yetişen 30 yaşındaki Murat ise Denizli, Sivas, Karabük, Elazığ ve Giresun'da görev yaptı.

TOPLAMDA 6 İSİMLE ANLAŞTI
Altay, akşam saatlerinde iki transfer daha patlattı. Göstepe ile yollarını ayıran Başakşehir'in eski yıldızı Marcio da siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladı. Ankaragücü ile yollarına ayıran 'le de anlaşma sağlandığı öğrenildi. 26 yaşındaki sağ bekle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı vurgulandı. Rotasını Süper Lig olarak belirleyen Altay daha önce de Deniz Kadah ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu almıştı.


Altay'ın anlaşma sağladığı Mossoro ve Cebrail kulüpleriyle kontratlarını feshetti. İki ismin açıklanması bekleniyor.
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