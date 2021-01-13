Alt liglerden aktüel haberler

MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup'ta bugün 12. hafta erteleme maçı oynanacak. Düşme hattında bulunan Silivrispor ile Muğlaspor Silivri Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 13.00'te start alacak.
TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, son olarak Hekimoğlu Trabzon forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Haktan Odabaşı'yla resmi sözleşme imzaladı.
MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da Engin Korukır'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Suat Kaya getirildi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor, Keçiörengücü'nden golcü Tahir Babaoğlu ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonu bulunuyor.