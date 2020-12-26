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Orhan Çıkırıkçı: Çok az pozisyon verdik

1. Lig'in 16. haftasında 'u 2-0 mağlup eden İstanbulspor'da , Boluspor karşısında çok az pozisyon vererek galibiyete uzandıklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:08
Orhan Çıkırıkçı: Çok az pozisyon verdik

1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor , "Öncelikle Boluspor'a geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadık. Çok az pozisyon verdik, çok pozisyon bulduk. İkisini değerlendirdik. Buradan 3 puanla ayrılıyoruz. Hafta içinde de 'la bir mesaimiz var. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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