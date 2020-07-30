Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayın saati muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara'da karşılaşacak. Kazananın takım Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan Süper Lig'e çıkan 3. takım olacak. Bu önemli müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da da Volkan Bayarslan görev yapacak.
İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU
Adana ekibi yarı finalde Bursaspor ile mücadele etti. Adana Demirspor ilk maçta deplasmanda 0-0 kalırken, evinde 4-1'lik skorla mağlup eden Adana Demirspor finale çıktı. Karagümrük ise yarı finalde Akhisarspor ile mücadele etti. İlk karşılaşmada sahasında 3-3 berabere kalan İstanbul ekibi, rakibini deplasmanda 1-0 yenerek finale yükseldi. İki takım bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı iki maçta da yenişemedi. Adana'daki müsabakada 1-1, İstanbul'daki mücadele ise 2-2 berabere kaldı.
EN GOLCÜ İKİ TAKIMIN MAÇI
Adana Demir normal sezonu 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 61 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fatih Karagümrük ise 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 56 puanla sezonu beşinci sırada bitirdi. Final karşılaşması TFF 1. Lig'in en golcü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Mavi-lacivertliler, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, kırmızı-siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.
JORQUERA SAKAT, YALÇIN VE ZEKİ BELİRSİZ
Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Cristobal Jorquera, finalde Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ligin 29. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile oynanan müsabakada sakatlanan ve daha sonra ameliyat edilen Jorquera, kırmızı-siyahlı takımın son 7 maçında takımdaki yerini alamamıştı. İstanbul ekibinde ayrıca Akhisarspor ile yapılan play-off yarı final müsabakalarında sakatlık yaşayan Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
SÜLEYMAN HURMA: "HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.
Hurma, yaptığı açıklamada, play-off oynama hakkı elde ederek kısa vadede ilk hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Birinci aşamayı geçtik. Bu ise ikinci aşama. İnşallah bunu da geçeceğiz. Hiçbir final kolay değil. Hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı. Adana Demirspor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak takımına da güvendiğini dile getiren Süleyman Hurma, "Kaliteli bir takımız. Formdayız. Baskı altında değiliz. Bu maçtan hiçbir korkum yok. İnşallah kazanan taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
ADANA DEMİRSPOR'UN 6. PLAY-OFF'U
Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Fatih Karagümrük ise 1982-1983'te bir kez Süper Lig vizesi aldı.
1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'da da play-off'ta mücadele eden Adana Demirspor, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.
ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba.
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech
ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Temmuz Perşembe (Bu akşam) 21:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 30.07.2020
- Son dakika: Erten Ersu Fenerbahçe'den ayrıldı
- Fenerbahçe'nin listesindeki Samuel Kalu kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu
- Fenerbahçe'de karar çıktı! Gelecek sezon takımda kalıyor
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Yıldız golcü...
- Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero
- Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'
- Fenerbahçe Giuliano için CAS'a başvurdu! Arabistan'dan resmi açıklama
- Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı
- Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.