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Şampiyonluk coşkusu tavan yaptı... Karagümrük'ü yaktılar!
TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u penaltı atışlarıyla deviren Fatih Karagümrük, adını Süper Lig'e yazdıran son takım oldu. Karagümrüklü taraftarlar da takımlarının 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesini coşkuyla kutladı. İşte kutlamalardan kareler...
31 Temmuz 2020 Cuma 00:55
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TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşırken, heyecan İstanbul'da da yaşandı.
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Karagümrüklü taraftarlar, finali Vefa Stadyumu'nda kurulan dev ekranda takip etti. Sabah saatlerinden itibaren maçın heyecanını semtte yaşayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, müsabakanın başlamasıyla birlikte statta ayrılan yerleri tamamen doldurdu.
Yüzlerce taraftar da müsabakayı dışarıdan takip etti. Karşılaşmayı penaltılar sonucunda 6-5 kazanan Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkarken, taraftalar da Vefa Stadyumu'nda büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile tezahüratlarla ve meşalelerle Süper Lig'i kutladı.
Karagümrüklü taraftar daha sonra Fevzi Paşa Caddesi'nde play-off şampiyonluğunu doyasıya kutladı.